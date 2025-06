"I caregiver e l’impegno delle due associazioni ’Kairos’ e ’Giulia’"

Caro Carlino,

ho letto la lettera della signora Maria Luisa B. e la relativa risposta “Un progetto per dare sollievo psicologico ai caregiver” pubblicata venerdì 13 giugno 2025 a pagina 13 ’Agenda del Resto del Carlino - Ferrara’. Mi permetto comunicarle che poco tempo fa si è concluso un progetto di due Associazioni Kairos e Giulia “Prendiamoci cura di chi cura” con nove appuntamenti per il benessere fisico ed emotivo dei caregiver. E’ stato anche consegnato ai partecipanti un Booklet con le spiegazioni di tutte le metodiche trattate. Sono fiduciosa che questa mia segnalazione possa recare sollievo alla signora Maria Luisa B. Cordiali saluti,

Giovanna Gallini

* * *

TRONCHI D’ALBERO

AL LIDO DI POMPOSA

Caro Carlino,

ultimamente al lido di Pomposa arrivano tanti tronchi di alberi a causa dalle tante pioggie al nord. Alla mattina la cooperativa pulisce la spiaggia con i camion però, in concomitanza a questa pulizia, avviene che tanti tronchi si incastrano sotto la sabbia sotto il peso del camion. Forse sarebbe opportuno che prima passasse qualcuno ad accumulare i tronchi, poi che il camion li raccogliesse evitando così che la ruspa lì sotterri. Sono pericolosi per anziani e bambini che passeggiano sul bagnasciuga.

Un villeggiante

* * *

SBARRA E IL CONFLITTO

DI INTERESSI

Caro Carlino,

con la nomina di Sbarra a sottosegretario si chiude un cerchio, e si certifica una ”anomalia” a seconda che la si guardi da destra o da sinistra. Mi spiego: Landini, secondo la propaganda governativa, era (è) uno che “approfitta” del suo ruolo di segretario Cgil per fare politica e/o soprattutto fare opposizione al governo. Sbarra è stato segretario Cisl, da sempre più ”amica” dei governi di destra. Ai tempi del governo Berlusconi c’era il rinnovo di un contratto del pubblico impiego. Una delegazione Cisl fu accolta ”in modo riservato” dall’ex premier in una delle sue dimore. Tutto regolare per la grossa informazione. A distanza di 14 giorni dai referendum abbiamo visto come l’ex segretario Cisl sia stato ”premiato” dal governo. Sarò anche un retroscenista, ma qualche dubbio mi sembra lecito. Per buona parte dell’informazione è tutto regolare? Pagheremo sempre le storture del conflitto d’interessi che condiziona l’informazione e fa apparire ”normali” cose che tanto ”normali” non sono?

Andrea Finotti