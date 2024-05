Il ’bis’ ha ridato fiducia a tutto l’ambiente e ora Di Carlo è vicino alla riconferma

Il campionato è finito da un pezzo, ma Mimmo Di Carlo non ha ancora voglia di staccare la spina. Il tecnico ciociaro ha chiuso la regular season con un poker di vittorie che non sono però bastate per agganciare il treno playoff. Un obiettivo che quando Di Carlo è stato richiamato sembrava impensabile, ma al quale verso la fine del torneo in molti avevano fatto un pensierino. E quell’undicesimo posto ha inevitabilmente lasciato un pizzico di rammarico. Il lavoro effettuato da Di Carlo nel corso della stagione – soprattutto dopo il suo ritorno sulla panchina – non è però da buttare. L’hanno capito i tifosi che in maniera spontanea fanno il tifo per la sua conferma, e pure la società che dopo le legittime perplessità iniziali si è resa conto che forse vale la pena ripartire da lui. Era una sensazione che si avvertiva già nelle ultime giornate di campionato, e diventata via via sempre più netta. E mister Di Carlo oggi è il principale favorito per la panchina della Spal.

La scorsa estate ha firmato un contratto di un solo anno, con la speranza però di prolungare la sua esperienza in biancazzurro almeno per un’altra stagione. Il suo percorso a Ferrara rischiava di durare appena una manciata di mesi, perché dopo la sconfitta sul campo della Recanatese il club ha deciso di sollevarlo dall’incarico. Salvo poi richiamarlo per correre ai ripari quattro mesi dopo, curiosamente alla vigilia del match casalingo coi marchigiani. Il Di Carlo bis ha confermato i limiti di una squadra che non poteva certo insidiare le primissime posizioni, ma attraverso rinforzi mirati e un atteggiamento completamente diverso il tecnico è riuscito a cambiare volto alla Spal che si è salvata senza attendere l’ultima giornata arrivando ad un passo dai playoff.

E adesso Di Carlo aspetta notizie dalla società, che non attenderà certo la scadenza del suo contratto (il 30 giugno) per comunicargli la propria decisione. Il problema è che l’attuale direttore dell’area tecnica Filippo Fusco non resterà in biancazzurro, e non sembra opportuno prendere ufficialmente una decisione di questo tipo senza l’ok del nuovo direttore sportivo. Tra una decina di giorni – per la precisione lunedì 20 – Di Carlo condurrà l’ultimo allenamento di questa stagione, perché salvo colpi di scena a prescindere dal profilo del nuovo uomo mercato la Spal sarà nelle sue mani anche il prossimo campionato. s.m.