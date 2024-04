Il colore dell’ombra, un laboratorio

Stasera alle 21 in Sala Estense, con il patrocinio del Comune, si terrà ‘Il colore dell’ombra’, la performance conclusiva del laboratorio di facilitazione comunicativa ‘Ascoltare con gli occhi, vedere col cuore’ promosso dall’ Associazione Circi con il Cosquillas theatre metodology. Gli adolescenti della giuria Junior del festival nazionale di teatro per ragazzi Festebà, organizzato dall’Associazione C.I.R.C.I.-ODV di Ferrara, di cui soci sono volontari, hanno manifestato l’esigenza di avere maggiori spazi di espressione e incontro. È per questo motivo che il Circi ha promosso e organizzato, insieme a Massimiliano Piva del Cosquillas theatre metodology, il laboratorio dal titolo ‘Ascoltare con gli occhi, vedere col cuore’. In un momento di grande incertezza e fragilità, il laboratorio si è dimostrato uno spazio sicuro per ragazzi e bambini.