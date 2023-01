Il cordoglio delle istituzioni "Addolorati"

Da Cento il cordoglio per la morte di Corrado Salustro sta varcando anche i confini nazionali, lui che per oltre 30 anni è stato Console onorario della Repubblica di Polonia, a Bologna. "Una notizia che dispiace tanto e che addolora il Consolato e tutti i nostri cittadini polacchi – sono le parole dell’avvocato Pasquale Luigi Laurenzano, attuale Console Onorario della Repubblica di Polonia in Bologna – purtroppo non ho avuto il piacere di conoscere personalmente Salustro, in quanto io sono qui da due anni e gli sono subentrato dopo qualche anno di sede vacante ma ho sentito molto parlare di lui e di quanto ha fatto. E’ stato per tantissimi anni Console a Bologna ed è stato una figura importante per i cittadini polacchi e per chi aveva bisogno di un supporto, trovandolo in lui nella carica che ricopriva". Per oltre 30 anni in questo ruolo, Salustro è stato uno dei più riconfermati consoli della Polonia. "Dispiace tantissimo, è una notizia che mi addolora – aggiunge Laurenzano - Conosco persone che l’hanno conosciuto, italiani e polacchi e posso dire che è stato sicuramente una persona di riferimento. Ha lasciato un impronta davvero positiva". Parole alle quali si aggiungono quelle del sindaco di Cento. "In questo momento di dolore per la scomparsa di Corrado Salustro – dice Edoardo Accorsi - esprimo le miei più sincere condoglianze ai suoi cari e mando loro un abbraccio". Un imprenditore che ha segnato la terra centese in modo forte, sia dal punto di vista edile che per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro grazie alle attività commerciali ed economiche arrivate a Cento trovando luoghi fertili come, ad esempio, il White Park.