Il fuoco e i dubbi di Prometeo. Dal carcere al palco. E’ Fegato

Dopo il debutto dell’anno scorso al Festival Trasparenze di Teatro Carcere e la partecipazione all’interno del Rabicano Festival Internazionale di Teatro per gli Spazi Aperti, torna in scena ‘Fegato’, lo spettacolo nato dal laboratorio teatrale con gli attori detenuti della Casa Circondariale di Ferrara.

Oggi, alle 19, per la prima volta verrà presentato ’Fegato’ al di fuori dell’istituto penitenziario, presso il Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro (Via della Ricostruzione 40 - Pontelagoscuro), con il coinvolgimento di due ex attori detenuti.“Fegato”, drammaturgia e regia di Marco Luciano. Con Luigi Marietti, Rimi Mezami, le attrici e gli attori di Teatro Nucleo. In greco antico Prometheus è ‘Colui che pensa prima’. Ma se Prometeo avesse saputo cosa l’umanità sarebbe diventata, avrebbe comunque rubato il fuoco agli dèi e subito il martirio eterno sui monti del Caucaso con il suo fegato dilaniato ogni giorno dall’aquila Aithon? Ispirati dalla lettura dell’operetta morale di Giacomo Leopardi intitolata ’La scommessa di Prometeo’ è stato intrapreso questo viaggio creativo intorno allo spettacolo Fegato, lavorando sul sogno premonitore, sull’incubo che probabilmente Prometeo ha avuto la notte prima di andare a rubare il fuoco agli dei per poi donarlo agli uomini. "In questo primo studio, con la compagnia di attori detenuti – spiegano gli organizzatori – abbiamo voluto lavorare sul sogno premonitore, sull’incubo che probabilmente Prometeo ha avuto la notte prima di andare a rubare il fuoco per donarlo agli uomini". Lo spettacolo ha debuttato nell’ambito del Festival Trasparenze di Teatro Carcere martedì 19 e mercoledì 20 dicembre 2023 presso la Casa Circondariale “C. Satta” di Ferrara davanti a un pubblico di spettatori esterni e detenuti. Ringraziamo la collaborazione della Direzione della Casa Circondariale di Ferrara e del Coordinamento Regionale di Teatro Carcere Emilia.