"Il Giro in città sarà una giornata memorabile"

CENTO

"L’arrivo del Giro sarà una giornata memorabile – ha sottolineato Marino Bartoletti ieri sera nella grande serata della presentazione di tappa – investire sul ciclismo è importante oltre lo sport, perché è volano di appartenza. E’ un evento sociale sottopelle, alcuni eroi come Bartali e Coppi meretirebbero alcune statue in Italia. Tappa Ravenna-Cento, due terre che hanno cicatrici, ma il ciclismo restituirà loro entusiasmo". Con il commento tecnico di Davide Cassani e l’amarcord di Marino Bartoletti, in Pandurera è stata presentata ufficialmente ‘Cento città di tappa’ con tutti i dettagli per quanto riguarda il percorso, gli orari, un accenno ai protagonisti ma anche alla grandezza di quello che da tutti gli appassionati viene definito l’amore infinito che lega il Giro d’Italia agli italiani e al Paese intero, raccontandolo al mondo. Una serata aperta dall’Inno d’Italia suonato dalla Banda Giuseppe Verdi di Cento e con intrattenimento musicale dei Radiohit, che ha raccontato l’arrivo di tappa del 17 maggio in via Ferrarese, dopo 179 km da Riccione e un dislivello di soli 150 metri. E’ stata anche occasione per ringraziare gli sponsor del Comitato di tappa e mostrare per la prima volta il video spot promozionale che sarà proiettato nei cinema così e svelato il manifesto di Cento Città di Tappa che sarà affisso da inizio maggio in più di 300 punti nelle province di Ferrara, Modena, Bologna. Con il vicesindaco Vito Salatiello si sono tolti i veli anche su quelli che saranno gli eventi collaterali alla corsa rosa. "Dal 4 maggio per tutto il mese, la città si veste di rosa con il progetto che vede coinvolti i bambini in ‘Un Giro in Altalena’, posizionandole lungo via Provenzali e via Matteotti mentre Via Guercino e la Piazza verranno colorate da banner con grafiche personalizzate realizzate per l’occasione – ha annunciato – l’11 maggio ci sarà il "Giro delle sagre" in compagnia di Dino Zandegù e Marco Pastonesi: una serata di presentazione del libro "Se cadono tutti vinco io", nella quale sarà possibile degustare un menù unificato delle sagre della lumaca, tortellino, cotechino, porchetta e salama da sugo. Sabato 4, 11 e 18 maggio ci sarà la seconda edizione de ‘I sabato del Guercino’, con speciali esperienze legate alla bicicletta mentre stiamo lavorando anche alla mostra di cimeli e ciclismo storico che sarà allestita al Bar Italia. Il 16 maggio ci sarà la presentazione del libro ‘Era mio nonno’ di Learco Guerra Jr sulla locomotiva umana ma anche la rappresentazione teatrale "Volevo fare la corridora" sulla vita di Morena Tartagni". Il 17 maggio, poi, giorno della corsa rosa, ci sarà ‘Al giro in bici’, l’iniziativa di promozione della mobilità lenta per chi raggiungerà Cento in bicicletta, il mercato speciale per promuovere l’artigianato ed i prodotti enogastronomici.