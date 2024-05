Il gruppo ’Mettiamocincomune’ incontra le frazioni

Con l’hastag ‘mettiamocincomune’ il gruppo Consigliare di Futuro Comune di Terre del Reno incontra le frazioni. "Mettiamocincomune" per il secondo anno consecutivo vuole essere uno spazio di incontro, dialogo e ascolto messo a disposizione dal gruppo consigliare di Futuro Comune che spiega essere una iniziativa ‘a favore di tutti i cittadini che hanno voglia di approfondire, suggerire o segnalare i diversi argomenti che animano la vita del comune di Terre del Reno’. Saranno incontri in presenza con i consiglieri comunali. Il primo di quattro incontri si terrà oggi alle 21 presso l’ex sala consiliare della frazione di Mirabello in Corso Italia 373 mentre li altri avranno cadenza settimanale e si svolgeranno a San Carlo il 14 maggio, il 20 maggio a Sant’Agostino e a metà giugno a Dosso. "Occasione per incontrare i cittadini e fare un bilancio del lavoro svolto in quest’ulteriore anno di consigliatura che ha visto il gruppo di opposizione muoversi in maniera molto dinamica su ogni punto che contraddistingue la vita dell’amministrazione comunale – dice Francesco Margutti - Sarà un primo momento importante nella quale si affronteranno tutti i temi principali di Mirabello, fra i quali la gestione degli spazi riservati ai servizi sanitari, i lavori pubblici, le necessità del paese e per comunicare le prossime novità che verranno proposte per la frazione. C’è bisogno di momenti di partecipazione, di incontrarsi e guardarsi negli occhi, dicendosi in faccia le cose che vanno, quelle che andrebbero migliorate e quelle che vorremmo che finalmente fossero fatte. C’è bisogno di spazi di dialogo schietto e sincero, senza un tema o un argomento predefinito. Tutti questi bisogni cercheremo di ricondurli all’interno di questi incontri".

Laura Guerra