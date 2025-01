Il Mesola soffre, ma passa di misura con Cantelli

MESOLA 2 CONSANDOLO 1

MESOLA: Calderoni, Guariento, Biolcati (47’ Lucci), Paganini (68’ Minarelli), Marcolini, Telloli, Cavallari E. (80’ Maghini), Neffati, Ferro (56’ Allegrucci), Cantelli (92’ Volynets), Davo. All. Cavallari

CONSANDOLO: Guidi, Bianconi (71’ Hassan), Frighi (64’ Bozzato), Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Giberti, Gentili (68’ Nicolasi), Colino, Colombani (80’ Cataldo) All. Dirani.

Arbitro: Ferrini (Cesena). Ass. Guizzardi e Casoni

Marcatori: 9’ Colombani, 28’ Davo, 62’ Cantelli

Note: Telloli, Frighi, Allegrucci, Bozzato. Angoli 4 a 3 per il Mesola

MESOLA Mantiene la testa della classifica il Mesola assieme alla Comacchiese, dopo la vittoria a dir poco sofferta ottenuta ai danni di un Consandolo capace di schiacciare i padroni di casa. La formazione ospite parte subito all’attacco e già al 1’ Colino entra in area e colpisce l’esterno della porta. Passano 3’ e con Davo il Mesola cerca di segnare ma la manovra viene sventata. Poco dopo il compagno di squadra seguito Neffati sfiora il palo alla destra di Guidi.

Il Consandolo passa al contrattacco e su calcio d’angolo va in rete, grazie a Colombani che è il più lesto a far passare la palla fra un nugolo di gambe. Un gol che arriva da un calcio d’angolo molto dubbio. Mesola non si perde d’animo e prova a pareggiare con Davo all’ 11’ che solo davanti al portiere non batte Guidi. Al 20’ gli ospiti potrebbero raddoppiare, Giberti solo davanti al portiere, dentro l’area piccola, calcia ma Calderoni compie un vero miracolo e salva la porta. Al 27’ al termine di un’azione articolata, Davo dal limite calcia una rasoiata a terra e pareggia. Anche la ripresa si apre col Consandolo in avanti e dopo un paio di minuti una rasoiata degli ospiti viene fermata in due tempi da Calderoni. Al 56’ Davo al termine di una caparbia azione, entra in area e calcia di poco fuori dallo specchio della porta. Al 16’ Colino, dal limite prende palo in pieno.

Il Mesola torna in vantaggio grazie ad un’azione di Davo che conquista palla, la passa a Cantelli che dal limite fa partire un pallone a mezz’aria che gonfia la rete alle spalle di Guidi. Continui ribaltamenti di campo, conditi da qualche fallo di troppo e da 5’ di recupero. Così termine l’incontro con una vittoria sofferta del Mesola, che ha dimostrato di crederci di più.

cla. casta.