Il Palacinghiale cerca un gestore. In palio 15mila euro di rimborsi

Il Palacinghiale di Ponte Rodoni va in affidamento. Cerca un gestore che si occupi della struttura geodetica, dal primo dicembre fino al 30 giugno del prossimo anno e prevede 15 mila euro di rimborsi spese. E’ uno dei punti cardine delle attività sportive e ricreative del territorio. Il ‘pallone’ attrezzato, con tanto di spogliatoi efficienti, era stato anche protagonista di un importante ristrutturazione, dopo essere stato danneggiato da una tromba d’aria. Un tempo era il cuore della famosa sagra del cinghiale che da qualche anno è scomparsa. Serve ora chi si occupi di lui, nella sua vocazione sportiva e ricreativa, seguendo i carismi di legge e nel rispetto del regolamento che si è dato l’ente pubblico per questo tipo di strutture. L’amministrazione comunale di Bondeno ha infatti appena pubblicato sull’albo pretorio ‘L’avviso di manifestazione di interesse’ che indica, scritto nero su bianco e con molta chiarezza, i requisiti, le necessità, ma anche il contributo, che affida a chi se ne prenderà cura. La premessa è chiara: "il Comune di Bondeno – si legge negli atti - intende concedere l’uso gratuito della struttura geodetica al soggetto che verrà individuato secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’ avviso". Impegni e compiti: "A carico dell’affidatario – spiega l’avviso - sarà la cura del bene e prevede: il servizio di custodia e guardiania dei beni immobili e mobili, la pulizia ed igienizzazione di tutti i locali, la manutenzione ordinaria come indicata nel piano di conduzione, eventuali consumi di utenza telefonica e rete dati per i quali il concessionario dovrà provvedere all’allacciamento dei servizi a proprio nome, l’acquisizione delle autorizzazioni previste per Legge per l’esercizio dell’attività sportiva ed eventuali pratiche amministrative conseguenti, spese per attrezzature ed arredi".

Claudia Fortini