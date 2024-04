Il parco di Santa Maria cambia nome

Scelto il nome per il parco di via Montanari a Santa Maria Codifiume. Il nuovo nome sarà, "5 agosto 1981" che sarà conferito venerdì prossimo (19 aprile) nella cerimonia in programma alle 10. Il nome scelto richiama la data nella quale vennero abrogati il matrimonio riparatore, che prevedeva fosse possibile estinguere la pena per il reato di violenza sessuale se seguita dalle nozze, appunto, riparatrici; e il "delitto d’onore": pena ridotte, cioè, per chi commetteva omicidio (di moglie, figlia o sorella) mosso da stato d’ira causato da "illegittima relazione carnale". L’iniziativa è stata ideata e promossa dai Rpc (Rappresentanti di Partecipazione Cittadina) di Santa Maria Codifiume e dall’amministrazione comunale. Nella stessa mattinata, con il coinvolgimento delle classi terze e quarte della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria dell’istituto Giorgio Bassani.