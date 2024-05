Il presidente Bonaccini in visita all’azienda Capa: "Un’eccellenza dell’agrindustria regionale" Il presidente della Regione Emilia-Romagna visita l'azienda agricola Capa Cologna a Libolla, un punto di riferimento per oltre 1.300 soci nel Delta del Po, offrendo assistenza tecnica e prodotti per la coltivazione.