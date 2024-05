Il rapporto secolare tra città e acqua, ecco l’incontro

Oggi pomeriggio alle 17.30, alla Manifattura dei Marinati di Comacchio, si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri "Ripartire dall’acqua per capire la città", organizzato dall’associazione La città invisibile con il patrocinio del Comune di Comacchio. Ospite e relatore dell’incontro sarà Guido Zucconi, professore ordinario di Storia dell’architettura dell’Università IUAV di Venezia. Il titolo dell’incontro è "Venezia città d’acqua: quali idee per Comacchio? Storia, architettura e civiltà", e il tema trattato sarà quello del rapporto che una città può instaurare con l’acqua che la circonda e ne connota le caratteristiche economiche e sociali. Il focus sarà sulla città di Venezia, "analisi – spiegano dall’associazione La città invisibile - che ci sembra imprescindibile per poter trovare risposte a domande che sono importanti anche per la nostra piccola città di Comacchio. Quali sono state le scelte virtuose o fallimentari di Venezia? Quali conflitti sono sorti all’interno della cittadinanza rispetto alla gestione dell’acqua? Come sono stati risolti? Quali idee potrebbero essere utili per far vivere le valli a Comacchio oggi?". A rispondere a queste domande sarà il professor Guido Zucconi, architetto e storico dell’architettura italiano.

v.f.