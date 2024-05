Il Recruiting day torna giovedì

Al Centro informagiovani del Comune di Comacchio, giovedì dalle 10 alle 12.30 si terrà un nuovo appuntamento con il ‘Recruiting Day’, per far incontrare domanda e offerta di lavoro. Nell’occasione sarà presente l’agenzia Manpower per una urgente selezione di personale per la zona Lidi e Basso Ferrarese di addetti/e alle pulizie per zona lidi di Comacchio; addetti/e alla cernita; addetti/e all’imballaggio e al confezionamento. Per partecipare, come sempre, basterà inviare una e-mail con oggetto "Iscrizione Recruiting Day più la data dell’incontro e il nome e cognome" all’indirizzo informagiovani@comune.comacchio.fe.it. Poi, nel giorno dell’incontro, occorrerà presentarsi con il proprio curriculum vitae da presentare in occasione del colloquio con i referenti dell’agenzia Manpower. Per maggiori informazioni, contattare il numero 0533-328336.