Il Requiem di Mozart domenica in Certosa

Al tempio di San Cristoforo della Certosa va in scena il capolavoro della musica sacra di Mozart. Si tratta della Requiem in re minore K626, che sarà protagonista del concerto che si terrà domenica 13 ottobre, con inizio alle 21. L’iniziativa è a cura del Coro Polifonico di Santo Spirito, diretto da Francesco Pinamonti, in collaborazione con l’orchestra sinfonica delle Terre Verdiane. Insieme eseguiranno l’ultimo lavoro di Wolfang Amadeus Mozart: il Requiem K626 per soli, coro e orchestra. L’evento è promosso da Ferrara Tua e dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara ed è patrocinata dal Comune. L’ingresso all’evento è gratuito e darà a tutti la possibilità di vivere un’esperienza musicale intensa caratterizzata, fin dalle prime note, da un profondo senso di mistero. I dettagli dell’evento sono stati illustrati ieri mattina in Certosa alla presenza dell’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, del presidente di Ferrara Tua Luca Cimarelli, del presidente del Coro Polifonico Santo Spirito Mauro Vignolo e dei componenti del direttivo del coro, Benedetta Mancini e Luca Cei. "Ferrara Tua è estremamente soddisfatta della collaborazione – ha esordito Luca Cimarelli – che si sta consolidando con il Coro Polifonico Santo Spirito. Tutte le proposte musicali che il coro ci sottopone sono sempre di grande spessore culturale. Domenica sera ospiteremo all’interno della chiesa di San Cristoforo alla Certosa un capolavoro della musica sacra. Sarà una nuova occasione di aprire la chiesa di San Cristoforo e ‘regalare’ ai nostri concittadini lo splendore di questo luogo unito alla maestosità della musica del celebre compositore".

Il Requiem sarà anticipato da Laudate Dominium, un’aria per soprano. La direzione del concerto sarà curata dal Maestro Stefano Giaroli, fondatore nel 2003 dell’orchestra sinfonica delle Terre Verdiane, con l’obiettivo di valorizzare giovani musicisti provenienti principalmente dalla regione. Solisti del concerto di domenica sera saranno Maria Clara Maiztegui (soprano), Maria Giuditta Guglielmi (mezzo soprano), Paolo Diavolo (tenore) e Giacomo Contro (basso). "Eventi come questo confermano – ha concluso l’assessore Marco Gulinelli – la vitalità culturale e artistica della nostra città. Ferrara vive di arte, musica, fotografa, festival e una pluralità di eventi che la caratterizzano. Le collaborazioni, senza coloro che poi sono in grado di tramutare la musica in emozioni, servirebbero a poco".