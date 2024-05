‘Il verbo degli uccelli’. Mostra a Villa Amoletta

Fine settimana intenso a Quartesana con il progetto ’Frazioni per tutti’ e Fondazione Imoletta a Villa Imoletta (via Comacchio 882, Quartesana). Oggi, alle 17.30, inaugurazione della mostra d’arte ‘Il verbo degli uccelli’ allestita attorno e all’interno dell’antica torre colombaia di Villa Imoletta da Sima Shafti e Amir Sharifpour, coppia iraniana di pittori e scultori residenti a Ferrara. La mostra sarà visitabile in compagnia degli artisti anche domenica alle 10 fino a sera per la giornata “Fattorie Aperte” cui ha aderito fattoria sociale Villa Imoletta. Sempre domenica, alle 18, nel parco di Villa Imoletta concerto ‘Alchimie di suoni al crocevia del mondo’.