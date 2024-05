Il violinista Corvino duetta con la filarmonica Verdi

Concerto per il decennale della Festa dell’Europa al Copernico-Carpeggiani con Corvino e la Filarmonica Verdi domani alle 10.

"Per festeggiare il nostro decimo compleanno – esordisce Domenico Allocca, docente responsabile dell’iniziativa – quest’anno abbiamo fatto le cose in grande. Per il concerto della Festa dell’Europa, abbiamo invitato il violinista Marcello Corvino (direttore artistico del Comunale Abbado di Ferrara) che duetterà con la Banda Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Cona, diretta dal maestro Roberto Manuzzi". Ad aprile è stata registrata una puntata di “Prima della Prima in tv”, l’appuntamento televisivo che presenta gli spettacoli della stagione lirica del Teatro comunale Abbado. Il Copernico si è occupato di “Ecce cor meum” di Paul McCartney. La trasmissione è andata in onda ad aprile. Al momento ha superato le 1300 visualizzazioni. La collaborazione con la Banda “Verdi” ormai è giunta al terzo anno consecutivo, mentre con il maestro Roberto Manuzzi gli appuntamenti sono stati più numerosi: lo scorso dicembre, solo per citare il più recente, ha incontrato gli studenti per la lezione intitolata ‘Chiedi chi erano i Beatles’ (rievocando la nota canzone degli Stadio uscita nel 1988). "Pure con Marcello Corvino – evidenzia Allocca – ormai è nata una simpatica amicizia: non solo i ragazzi hanno ascoltato un suo intervento lo scorso anno, ma per ‘Ecce cor meum’; è venuto in aula a parlare con gli studenti. Poi sabato suonerà il violino insieme alla banda di Cona. Penso sia una piccola esibizione inedita, che ci fa piacere ospitare nel nostro istituto". Le riprese video affidate a Michele Zappaterra, l’allestimento curato da Susanna Pasquali ed Emanuela Frozzi, coordinati da Giandomenico Cicchetti (direttore dei Servizi generali e amministrativi dell’istituto).