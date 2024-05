Illuminazione pubblica, nuovi punti luce a Led:: "Noi al passo coi tempi"

Saranno conclusi in questi giorni, i lavori per l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica, previsti nella località di Mirabello. Un totale di dieci pali luce, sostituiti proprio a Mirabello, poiché ormai ammalorati dal tempo e da sinistri accumulati. Infatti, a seguito di un incidente che ha coinvolto alcuni dei lampioni in oggetto, è stata fatta una verifica anche su tutti i restanti, rilevando così la necessità di ammodernamento. In seguito si è dato il via libero alla sostituzione completa dei pali, ovvero quelli incidentati più altri sette obsoleti, per un importo complessivo di 34.000 euro, di cui 11.000 per la sostituzione di quelli incidentati, mentre gli altri 23.000 per quelli ammalorati. Ovviamente non solo Mirabello è stato oggetto di intervento sull’illuminazione: a Sant’Agostino ad esempio, in viale Europa, sono state sostituite 9 lampade ad incandescenza, con quelle più recenti e performanti a led.

L’assessore all’urbanistica Gianfranco Guizzardi spiega: "Queste sostituzioni sono solamente un primo step, in attesa di aggiornare tutti i punti luce del Territorio per il passaggio a led. A questo vanno aggiunti quelli già effettuati nel 2023, in parte finanziati anche grazie ai fondi Pnrr, per un totale di 118 punti luce". Guizzardi spiega anche il notevole risparmio energetico: "I 118 punti luce sostituiti con lampade a led ci fanno risparmiare ben 9.420 kw/anno, più del 64% di quello che viene consumato attualmente".

Il sindaco Roberto Lodi (nella foto) conclude: "La sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica, è un passaggio necessario per risparmiare denaro e allo stesso tempo essere più rispettosi dell’ambiente, anche perchè i consumi energetici, fino a che saremo legati ai combustibili fossili, sono un problema da osservare con attenzione. Terre del Reno si impegna anche in questi interventi a stare al passo coi tempi".