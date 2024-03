Immigrazione, incontro con Fd’I

Oggi, alle 15.30 presso il Palazzo della Racchetta (Ferrara, Via Vaspergolo 4/6), si terrà l’annunciato convegno organizzato da Fratelli d’Italia sull’immigrazione illegale e su tutte le sue conseguenze, sia di ordine pubblico, sia di carattere sociale. Eloquente titolo dell’iniziativa: ’Fermare l’invasione’. L’ambizione degli organizzatori è di offrire una analisi completa del fenomeno partendo dai numeri, anche inediti, ottenuti dal senatore Alberto Balboni nell’ambito del suo ruolo di presidente della Commissione Affari Costituzionali, oltre che dal quadro normativo e dalle iniziative già assunte e di futura assunzione da parte del governo Meloni al fine di contrastare questo fenomeno epocale. "Sarà anche l’occasione – spiega il partito in una nota – per fare chiarezza sulle innumerevoli falsità e strumentalizzazioni diffuse negli ultimi mesi contro maggioranza e governo dalla sinistra locale e nazionale, mettendo in evidenza il vuoto assoluto di proposte concrete di chi propugna l’accoglienza senza limiti e senza regole". Interverrà il senatore Balboni, che illustrerà la sua dettagliata relazione sul tema. Seguiranno gli interventi dell’onorevole Mauro Malaguti, di Chiara Scaramagli e di Marco Cavedagna. Introduce il presidente provinciale di Fd’I Alessandro Balboni.