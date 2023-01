Impianti, 500mila euro stanziati in due anni

Manutenzioni straordinarie per 465mila euro in due anni, il prossimo rifacimento delle coperture delle palestre Cosmè Tura, De Pisis, Bonati e Pascoli, lavori alla Cittadella dello sport ripresi con l’obiettivo della conclusione nel 2023, un bando in corso per il nuovo impianto sportivo polifunzionale di via Foro Boario e progettazione in essere per la nuova palestra di via Canonici. Il giorno successivo alla presentazione dell’iniziativa ’Sport Plan di Ferrara’ che porterà alla redazione di un piano strategico per lo sport, l’assessore Andrea Maggi traccia, in sintesi, il quadro degli interventi realizzati su strutture e dotazioni, quelli in essere e i progetti futuri dedicati al mondo dello sport cittadino. "Nel 2021 - spiega - con un investimento di 110mila euro abbiamo realizzato i nuovi impianti elettrici della palestra Pastro, quindi il pozzo artesiano del campo sportivo di Francolino (18mila euro), le nuove recinzioni di quello di Cona (27mila euro), alcuni interventi richiesti dal Cus canottaggio (20mila euro)". Dal 2022 le manutenzioni straordinarie hanno interessato e stanno interessando - in un ‘contenitore’ integrato di lavori da 215mila euro - con interventi e procedure in alcuni casi in fase di attuazione: il campo sportivo Frutteti (il rifacimento della copertura degli spogliatoi è già...