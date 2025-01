In 12 ore vittime di violenza al sicuro. Il Comune aderisce al protocollo

Il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi, martedì scorso, ha preso parte al convegno "Sicurezza e Rinascita: protezione immediata e reinserimento lavorativo per le vittime di violenza" che si è tenuto a Palazzo Giustiniani, sede della presidenza del Senato della Repubblica. È stato indubbiamente un importante momento di riflessione sulla tematica delle varie forme di violenza: un fenomeno che può assumere molteplici forme (di genere, fisica, sessuale, psicologica, economica), fino a culminare in episodi estremi come stalking o femminicidio. E al centro del dibattito, vi è stato il progetto di TCS Onlus, che punta a rivoluzionare l’intervento a favore delle donne vittime di violenza, proponendo un sistema innovativo di relazioni. Si tratta del "Protocollo 12 ore", per garantire una messa in sicurezza immediata della vittima, ben più rapida rispetto ai tre giorni previsti dal Codice Rosso. "Un progetto importante anche per Fiscaglia, che figura tra i 200 Comuni aderenti – spiega il primo cittadino, nel ringraziare il senatore Marco Scurria e la dottoressa Flavia Topani di TCS Onlus per i loro interventi e il concreto impegno -. Il nostro territorio, caratterizzato dalla fragilità tipica delle aree interne, spesso si trova a dover affrontare difficoltà legate alla tempestività degli interventi, specialmente quando gli episodi di violenza avvengono al di fuori degli orari lavorativi, rendendo complicato fornire aiuto immediato e alla collocazione protetta delle vittime. E il "Protocollo 12 ore" è una svolta perché consente di: agire rapidamente, garantendo la messa in sicurezza delle vittime entro poche ore, senza le lunghe attese previste dal Codice Rosso; superare i limiti delle aree periferiche, creando una rete di intervento efficace e tempestiva, capace di proteggere le donne e altri soggetti vittime di violenza anche nei contesti più isolati; offrire una seconda possibilità di vita alle vittime, attraverso un percorso di protezione, sostegno psicologico e reinserimento lavorativo protetto ed efficace". Un progetto che per Fiscaglia rappresenta non solo una risposta concreta alle varie forme di violenza, "ma rappresenta un ulteriore strumento tecnico di cui ci vogliamo dotare, volto ad aumentare la qualità e la sensibilità per i servizi offerti. Dimostriamo ancora una volta – prosegue Tosi - come una piccola comunità come la nostra può essere protagonista di un sistema all’avanguardia, capace di garantire protezione e dignità alle vittime di violenza in difficoltà. Fiscaglia diventa parte attiva di un network nazionale".

Valerio Franzoni