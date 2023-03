In Consiglio comunale passa il controllo di vicinato E la giunta proroga l’esenzione per i dehor al 2023

E’ passato l’altra sera in consiglio comunale il controllo di vicinato, la mozione presentata da Massimo Contarini della Lega. Il controllo del vicinato ha un carattere sociale, spinge ad amplificare il proprio senso civico diffondendolo tra i cittadini. "Il mio sogno – ha evidenziato il leader portuense del Carroccio – sarebbe quello di vedere sempre più giovanissimi essere responsabili e spronati a sentirsi parte attiva della cittadina. E’ mio desiderio vedere coinvolti in questo progetto anche molti cittadini stranieri. Loro potrebbero diventare davvero la "chiave" per gestire al meglio le difficoltà oggettive di comunicazione che si riscontrano ogniqualvolta si abbia a che fare con lingue e culture diverse. Diciamo che è un amplificare il senso civico". Il voto della maggioranza era subordinato all’accettazione di alcuni emendamenti: la sperimentazione limitata a un solo quartiere, referenti formati e in stretta collaborazione con la Polizia Locale. Inoltre è stata espunta la parte relativa al bullismo, come richiesto anche dal capogruppo di Centro Destra Civico, Elisa Cavedagna. Quest’ultima in un primo momento aveva bocciato la proposta, ritenendola un doppione del lavoro svolto dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza, poi ci ha ripensato dopo il dibatto in sala consiliare. L’altro filone di intervento di un certo rilievo è stata l’esenzione della Cosap. A riconferma dell’impegno preso lo scorso anno, anche per il 2023 l’Amministrazione ha deciso di esentare gli esercizi pubblici del territorio dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per le distese esterne. "Questa misura ci consente di dare un sostegno indiretto agli esercenti a favore della vitalità del centro e soprattutto delle frazioni, ed è gestibile a livello del bilancio per il Comune, quindi abbiamo deciso di ripeterla", ha evidenziato il sindaco Bernardi (nella foto).