In seicento talenti al concorso nazionale Agostini

E’ andato in archivio con un ottimo riscontro in termini di partecipazione e di talenti il concorso musicale "Lodovico Agostini", organizzato dall’associazione Il Nuovo Echo e il patrocinio del comune di Portomaggiore e della Regione. "In questo periodo difficile ci concediamo qualche minuto per apprezzare la musica e la bellezza – commenta il vicesindaco con delega alla Cultura, Francesca Molesini - Nonostante le complicazioni e alcune sospensioni per il maltempo, il concorso musicale nazionale "Lodovico Agostini" si è svolto durante tutta la scorsa settimana a Gambulaga nella delizia estense del Verginese grazie all’organizzazione dell’associazione polifonica Il Nuovo Echo, con il supporto del Comune e di Atlantide, da quest’anno con il sostegno anche della Regione Emilia-Romagna". Quasi 600 giovani musicisti si sono esibiti nei locali della villa estense, della Foresteria e della Vinaia.