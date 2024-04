In strada con la katana, in casa aveva 8 coltelli e due machete: nei guai

COMACCHIO

È stato denunciato alla Procura per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi, l’uomo che nel pomeriggio di lunedì scorso si stava aggirando lungo le vie di Comacchio armato di due pugnali.

Poco dopo aver ricevuto la segnalazione, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente e, dopo aver rintracciato l’uomo in un evidente stato di alterazione psicofisica, sono riusciti ad immobilizzarlo, nonostante i suoi numerosi tentativi di dimenarsi e darsi alla fuga. I militari, poi, hanno atteso l’arrivo del personale sanitario che ha trasportato l’uomo all’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona, dove è stato sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio. Durante la perquisizione della sua abitazione per la ricerca di armi, i carabinieri hanno trovato otto grossi coltelli, nonché due machete. Già più volte noto alle forze dell’ordine, l’uomo era già destinatario di un Accertamento sanitario obbligatorio che era stato disposto dal sindaco di Comacchio a seguito di una segnalazione inviata dallo stesso Comando dell’Arma dei carabinieri.

Infatti, a dicembre 2022, si era già reso protagonista di un’aggressione ai danni del comandante della polizia locale e di una guardia giurata: episodio per cui era stato arrestato e sottoposto a Tso. Da giorni aveva interrotto la terapia farmacologica prescritta dal Servizio psichiatrico territoriale di Codigoro e, lunedì scorso, si è verificato l’episodio che, grazie all’intervento e alla professionalità dei carabinieri, si è concluso senza che nessuno si facesse male.

E come detto, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi.

