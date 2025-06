In Valle Giralda un’oasi per chi ama i cavalli

E’ Tania Cibin, cavallerizza che da quarant’anni si occupa di equitazione, che ha riaperto l’Oklahoma ranch in Valle Giralda a Codigoro. Una passione sfrenata per i cavalli iniziata "a tre anni quando vedevo i cavalieri che si muovevano con così tanta bellezza vicino a questi animali, esprimendo una grande empatia con i loro quadrupedi. Così mi sono innamorata dei cavalli e dopo non sono più riuscita a staccarmi". L’Oklahoma ranch, in via Giralda Centrale, è uno spazio del quale possono fruire adulti e bambini che vogliono imparare questa bellissima attività. Ai corsi di equitazione ci sono già dei bimbi iscritti con un’età che spazia dai 10 ai 15 anni, fra gli altri obiettivi la realizzazione di un campus estivo rivolto a ragazzi per integrarli nelle varie attività. Nel ranch ci sono già 8 cavalli e 3 pony, lo si può visitare il mattino dalle 8 alle 12. Tania Cibin è di origini venete ed è venuta a Codigoro per amore del suo compagno, l’Oklahoma Ranch é aperto su appuntamento e per info e prenotazioni si può chiamare il 371/7570963.

c. c.