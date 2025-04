In viaggio per riscoprire le frazioni. Appuntamento con ’Abitare Baura’

Al via “Abitare Baura”, il progetto proposto da Integrazione Lavoro, in collaborazione con la Pro Loco di Baura, che è risultato vincitore del bando comunale “Frazioni per tutti”. L’iniziativa - in partenza oggi al fienile di Baura - punta a valorizzare la frazione come autentico luogo di accoglienza, inclusione e partecipazione, aperto non solo ai suoi abitanti ma a tutta la comunità di Ferrara e dintorni. "Abitare Baura è un esempio concreto di come le nostre frazioni possano tornare ad essere centri vitali di aggregazione e cultura – ha spiegato l’assessore comunale alle Frazioni Cristina Coletti –. Il progetto proposto dalla Cooperativa Integrazione lavoro punta alla riscoperta di tradizioni preziose, con il fine di costruire comunità più coese e inclusive. Lo spirito del bando “Frazioni per tutti” è proprio questo, ed è con grande soddisfazione che vediamo nascere iniziative capaci di coinvolgere cittadini di tutte le età, riscoprendo il valore della socialità e dell’appartenenza al territorio". “Abitare Baura” tesse un prezioso filo conduttore tra passato, presente e futuro, invitando giovani, famiglie e cittadini a riscoprire il fascino e la qualità della vita della frazione. Il progetto propone eventi, laboratori e iniziative gratuite che si svolgono tra la suggestiva piazza del paese e l’antica corte colonica “La Zanetta”, dove sorgono il Fienile, la Casa Famiglia, l’antico forno, la grande aia e la fattoria didattica. Oggi dalle 15 presso il Fienile in via Raffanello 77 prende vita il primo dei tre appuntamenti del progetto “Cerealando a Baura”, con una giornata dedicata alla memoria locale e alle tradizioni.

Il ricco programma di attività gratuite e aperte a tutti include: - ore 15 - Facciamo il pane come una volta! Dimostrazione e assaggi presso l’antico forno della Casa Famiglia di Baura, a cura del Forno Benini (ingresso libero)

- ore 16:30 - Le piante alimurgiche del territorio: conferenza interattiva sul riconoscimento e utilizzo delle erbe spontanee (su prenotazione)

- ore 17-19 - Laboratori tematici: Tagliatelle della Principessa: creazione di pasta fresca seguendo un’autentica ricetta del 1600 (su prenotazione). La memoria tra le mani: costruzione di utensili ispirati alla tradizione contadina (su prenotazione, dai 10 anni in su)

- ore 18:30 - Torneo di scopa (su prenotazione). La giornata si concluderà con un delizioso apericena gratuito e, dalle 21, l’imperdibile Gran ballo sull’aia con Meri Rinaldi (ingresso libero).