Incendio devasta un capannone

Un capannone in via Alta, altezza dell’incrocio via Lanternazza, è stato interessato ieri intorno alle 14 da un incendio che ha devastato la struttura. Annessa al capannone c’è un’abitazione non abitata. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare alacremente per domare il rogo, dal momento che all’interno del capannone c’era parecchio materiale plastico, perché il proprietario usa l’edificio come magazzino. Sono dovute intervenire parecchie autobotte e camionette dei pompieri sia provenienti dal territorio che da Ferrara. Un lavoro che è durato diverse ore. Soltanto in serata i vigili del fuoco hanno avuto ragione delle fiamme. I controlli da parte dei pompieri per scongiurare la presenza di braci o fiamme sotto le ceneri sono andati avanti per qualche ora. Forza anche oggi continueranno i controlli come da prassi. A dare l’allarme un passante che ha visto le fiamme uscire dai finestroni del capannone. Non è esclusa che il rogo possa essere doloso, ma resta in campo anche l’ipotesi che a originare le fiamme sia stato un evento accidentale. In ogni caso sul posto sono intervenuti per sicurezza e, come da prassi, anche i carabinieri della compagnia di Copparo.