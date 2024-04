Incidente a Ferrara, scontro tra auto e monopattino: ferita una ragazza

Ferrara, 20 aprile 2024 – Grave incidente stradale oggi pomeriggio in via Via Aroldo Bonzagni. Una ragazza di 27 anni in monopattino si è scontrata con un’auto guidata da una donna di 83 anni. E’ avvenuto verso le 16. Una non ha riportato ferite. L’altra, è invece stata trasportata all’ospedale di Cona con diverse fratture. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale Terre Estensi agli ordini del comandante Claudio Rimondi per ricostruire la dinamica dell’incidente. All’origine dello scontro potrebbe esserci una mancata precedenza o una manovra azzardata. Sia chiaro: sono soltanto ipotesi che dovranno essere confermate necessariamente dalle forze dell’ordine. La ragazza, dopo il violento scontro, è finita a terra. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi. Poi lo staff del 118 ha potuto appurare che la ragazza non era in pericolo di vita. La donna al volante dell’utilitaria è rimasta sotto choc, ma per lei non sono state necessarie le cure dei sanitari. Oltre all’intervento della polizia locale, sono sopraggiunti i carabinieri della compagnia di Ferrara che hanno governato il flusso di vetture, permettendo agli agenti di rilevare l’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti per almeno mezz’ora in attesa che l’arteria venisse liberata da auto e monopattino.