Argenta (Ferrara), 16 novembre 2021 - Nuovo incidente mortale nel Ferrarese: due ragazze sono morte in uno scontro tra due auto, una con a bordo le due vittime, l'altra su cui viaggiava un uomo rimasto illeso. In macchina con le amiche morte nello schianto anche una terza ragazza, in fin di vita. Una delle due, seduta sul sedile del passeggero, è deceduta sul colpo. Il cuore dell’altra, sbalzata fuori dall’abitacolo, ha cessato di battere poco dopo lo scontro. Così sono morte Paola Carrozza, 21 anni e Marialuisa Sibilio, 20, entrambe di Argenta. Viaggiavano a bordo di una Mitsubishi Colt guidata da un'altra ragazza. L'altra vettura coinvolta è una Hyundai Kona guidata da un uomo. Ferita gravemente la conducente dell’auto, una Mitsubishi Colt. La giovane amica delle due vittime è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di Cona in condizioni critiche.



Il drammatico impatto è avvenuto in serata, intorno alle 20, in via Matteotti, alla periferia di Argenta: non è la prima volta che quel tratto di strada è testimone di tragedie. Secondo una prima ricostruzione, forse per colpa dell'asfalto bagnato e dopo l'urto contro l'auto che procedeva nell’altro senso, la macchina delle ragazze è come impazzita e ha preso a carambolare prima di schiantarsi contro un platano. Le immagini testimoniano le condizioni dell'auto.

. Sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, vigili del fuoco e mezzi del 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale