Incidenti e vento forte. Pomeriggio ‘agitato’

Pomeriggio movimentato quello di ieri per polizia locale e vigili del fuoco, impegnati su incidenti e danni causati dal vento forte che ha spazzato la città. Il primo allarme è scattato da via dei Calzolai, all’altezza di Malborghetto, dove due auto (una Fiat 500 e una 600) si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento ma fortunatamente gli occupanti se la sono cavata solo con qualche lieve ferita e un brutto spavento. Due persone sono comunque state portate al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco. Poco dopo, nuovo incidente in via Comacchio, all’altezza dell’incrocio con via Vene di Bellocchio. Qui a rimanere ferito è stato un motociclista.

Le pattuglie del comando di via Tassoni sono poi state impegnate in zona San Maurelio, dove il vento ha scaraventato le reti di protezione di un cantiere sulla strada provocando qualche problema alla circolazione. Disagi anche su parte della provincia, con caduta di rami o alberi sparsi sul territorio. Da segnalare in Superstrada la caduta di un albero sulla carreggiata all’altezza di Masi San Giacomo, prontamente rimosso dai vigili del fuoco. Sul posto anche la Polstrada. Tante le chiamate ai pompieri, impegnati per buona parte del pomeriggio, ma senza particolari criticità.