"Incroci insicuri a Barco". Ma il Comune risponde che non servono specchi

"A Barco incroci insicuri". Si tratta della segnalazione fatta da Alfonso Cardella, cittadino di Barco residente in via Muddy Waters. Nello specifico l’attenzione è sull’intersezione tra via Panaro e la strada principale via Bentivoglio, che attraversa la frazione. Nelle scorse settimane Alfonso Cardella, anche su segnalazione di alcuni cittadini, ha provveduto a compilare l’apposito modulo del sito comunale di Ferrara, evidenziando la pericolosità dell’incrocio, seguita da una richiesta per l’installazione di uno specchio, cosi da monitorare il passaggio delle auto su via Bentivoglio. Il racconto di Cardella, dipendente nel Comune di Faenza nel settore viabilità: "Sono un cittadino ferrarese acquisito, un papà di due bambini nati e cresciuti a Ferrara dove ho scelto di vivere. Risiedo da tempo in questo quartiere. Quotidianamente mi sono reso conto che alcune arterie della frazione sono insicure e meriterebbero un’attenzione. Mi riferisco in particolare all’incrocio tra via Bentivoglio e via Panaro. In questo punto chi esce da quest’ultima strada secondaria ha la visibilità ‘ostruita’ dalla recinzione della vicina abitazione, ed è costretto ad avanzare anche oltre la linea dello stop, facendo attenzione a pedoni e ciclisti. Il tutto si potrebbe risolvere con il posizionamento di uno specchio, in posizione frontale alla via Panaro, questo garantirebbe quantomeno di controllare il transito delle auto da Pontelagoscuro". La risposta dell’ufficio settore infrastrutture e pianificazione mobilità del Comune di Ferrara, come documentato dallo stesso cittadino, è stata che "sentiti i tecnici, s’informa che l’amministrazione non ritiene necessario procedere alla posa dello specchio". Nel merito Cardella precisa: "Non si capisce il perché di questa decisione. Ritengo che in generale un’amministrazione comunale non deve sottovalutare la sicurezza dei propri cittadini".

Mario Tosatti