Infermiere e di comunità, attivato il servizio

A Poggio Renatico, nel distretto sanitario Ovest, da oggi è attivo il servizio dell’Infermiere di famiglia e comunità (IFEC), che ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la salute della comunità del Comune attraverso un’assistenza sempre più proattiva e vicina al paziente sul territorio. L’Infermiere di famiglia e comunità è una figura professionale che nel Ferrarese è operativa dal dicembre 2021 e che si sta espandendo in tutti i comuni della provincia. Ieri mattina, davanti all’ambulatorio IFEC, che si trova negli spazi della sede Avis di Poggio, a dare il benvenuto alle due nuove infermiere che opereranno nel territorio, Sara Masarati e Simona Massari, è stato il sindaco di Poggio Renatico Daniele Garuti con il segretario comunale di Avis Livio. "Accogliamo con soddisfazione l’estensione dell’atteso servizio di infermiere di famiglia e comunità, in collaborazione con i medici di famiglia e gli operatori dei servizi sociali, che consentirà a tutta la cittadinanza di avvalersi di prestazioni nell’arco della settimana, anche al domicilio".