"Investire è possibile per i Comuni. La grande opportunità è l’Europa"

Di Europa e di futuro degli enti locali in rapporto alle risorse che provengono dall’Unione Europea si è parlato mercoledì pomeriggio nell’iniziativa con il candidato sindaco per la coalizione di centro-sinistra Enrico Bassi e l’eurodeputata Elisabetta Gualmini, candidata alle europee per il Partito Democratico. Secondo l’aspirante primo cittadino, "oggi l’Unione Europea rappresenta una frontiera insostituibile per i Comuni che vogliono investire o recuperare i propri ritardi, anche infrastrutturali come nel nostro caso. Sin qui è stato perso troppo tempo. Copparo e l’Unione dei Comuni da questo punto di vista sono troppo indietro".

Bassi ha ricordato, nell’occasione, della propria visita a Bruxelles, allo scopo di "iniziare a discutere di strategie per avvicinare il copparese all’Europa". E in tema agricolo, ha espresso la necessità che "il prossimo commissario all’agricoltura sia meno succube del commissario all’ambiente, perché le due cose possono e anzi devono stare assieme. Dove non c’é impresa agricola non c’é ambiente: c’é abbandono. Mentre dove c’é impresa, c’é cura del territorio". Gualmini per parte sua ha ricordato l’importanza della sfida che le elezioni europee portano con sé anche e soprattutto per i territori: "Domani, perché l’UE possa incidere in modo positivo sulla vita delle persone, bisogna fare in modo che sia orientata a occuparsi di cose reali, di imprese e lavoratori prima di tutto e dei loro diritti".

Valerio Franzoni