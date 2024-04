La Casa Museo Remo Brindisi al Salone del Mobile di Milano

Con un allestimento di gigantografie in bianco e nero, Adrenalina documenta un progetto culturale: una collezione storica di divani e poltrone dell’azienda, infatti, è entrata nella Casa Museo ‘Remo Brindisi’ di Lido di Spina. Un vero e proprio omaggio di Adrenalina al maestro Remo Brindisi, che credeva fortemente nella commistione delle discipline artistiche e nell’eclettismo. In occasione del primo Fuorisalone del Mobile di Milano, il brand ha scelto di raccontare questo esperimento negli spazi del suggestivo Garage in Viale Gorizia all’interno della collettiva Design Variations. "Adrenalina incontra Remo Brindisi" si colloca all’interno di un processo di rebranding partito nel 2023 con Debonademeo, art director dell’azienda. L’architettura total white della Casa Museo, costruita tra il 1971 e il 1973, ospita una selezione delle icone Adrenalina di un bianco assoluto che dialogano con questa architettura. Anche le figure umane sono sagome scure, i cui movimenti performativi sembrano echeggiare le linee architettoniche e i dettagli progettuali.