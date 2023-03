La ferrarese Federica Taranto modella al Cosmoprof

Tutto pronto per l’evento Cosmoprof Worlwide Bologna, da più di 50 anni evento di riferimento per le aziende e i professionisti di tutti i settori che fanno riferimento alla cosmetica.

L’evento è organizzato in questi giorni da Bologna Fiere, ai vertici internazionali del settore fieristico (ed è in corso in questi giorni fino a lunedì), in collaborazione con Cosmetica Italia, associazione nazionale di imprese cosmetiche. Un evento che parla anche ferrarese e che vedrà la nostra Federica Taranto, detentrice di vari titoli in concorsi di bellezza locali e nazionali, modella per i trattamenti e hostess nello stand della Skeyndor.