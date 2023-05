La protesta anche tra i banchi del consiglio Documento condiviso da tutte le forze

La questione dell’automedica è stata tra i temi principali del Consiglio comunale di Copparo. Non appena il consigliere di Forza Italia Alessandro Amà ha iniziato l’illustrazione dell’ordine del giorno ‘Biasimo per le scelte prospettate in Ctss relative allo spostamento dell’automedica postazione Copparo 102’ presentato assieme al consigliere della Lega Carlo Bertelli, alcune persone hanno alzato cartelli che esprimevano contrarietà rispetto al trasferimento del mezzo a Cona. Il capogruppo del Pd Enrico Bassi ha proposto di rivedere l’ordine del giorno nella Commissione sanità per un documento condiviso da tutte le forze. La proposta è stata accettata.