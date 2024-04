La ristoratrice che ama scrivere. Carli presenta il quarto romanzo

LIDO DEGLI ESTENSI

È uscito in questi giorni ‘Chiamami con il mio nome’, il nuovo romanzo scritto da Emanuela Carli (foto). Si tratta del quarto libro della scrittrice comacchiese che verrà presentato venerdì alle 19.30 al Lounge Bar Samar di Lido degli Estensi in una serata di cultura, musica e divertimento, presentata da Paola Batistini e con la partecipazione della scrittrice Francesca Boari, che sarà arricchita dall’esposizione di una decina di foto documentaristiche scattate da Nicola Carli nell’ambito del proprio progetto fotografico ambientato lungo tutta la riviera emiliano-romagnola. Emanuela Carli ha esordito come scrittrice nel 2008, una grande passione che ha coltivato negli spazi tra il lavoro in stabilimento balneare e presso il ristorante ‘Il Capitano’ di Lido degli Estensi che ha gestito per dieci anni. Ed è proprio nella località turistica comacchiese che è ambientato parte del romanzo che si pone come seguito degli altri due romanzi ‘Un amore lungo un’estate’ e ‘Se tu mi vuoi’ che vede tra i protagonisti l’avvocato divorzista Emma. "Il nuovo romanzo è nato a seguito di alcune conversazioni con amiche in spiaggia a Lido degli Estensi, dalle quali ho tratto spunto per la trama – racconta Emanuela Carli -. Una trama che si svolge tra la Puglia, Milano e Lido degli Estensi, e nella quale vengono trattati temi quali la violenza di genere, l’omosessualità e la discriminazione, e una storia di amore non corrisposto. I primi due sono temi assolutamente importanti, trattati con la giusta sensibilità". Un libro, dunque, che affronta temi profondi ed attuali con la leggerezza che rendono il romanzo avvincente e tutto da scoprire. "Tra l’altro – prosegue Carli – tra le pagine si possono trovare riferimenti al nostro territorio: dai locali di Lido degli Estensi, al mare e alle valli, molto conosciuti da chi abita nelle nostre zone che potranno ritrovarsi nei luoghi della trama". Oltre ai tre libri già citati, Carli ha pubblicato nel 2014 il libro ‘Libertà Agrodolce’, con il quale ha vinto il premio internazionale giovani Biblioteca Guerrato. Ha inoltre partecipato nel 2017 al progetto Misteri e Manicaretti della Valmarecchia (Edizioni del Loggione), con un racconto e una sua ricetta di cucina, unendo così la passione per la scrittura alla propria professione.

v.f.