La sfida dell’istituto Navarra. Inaugurato il laboratorio

Lunedì scorso alle 10,30, nell’aula magna dell’Istituto Agrario Fratelli Navarra di Ferrara, ha avuto luogo l’inaugurazione dell’innovativo laboratorio di trasformazioni dell’istituto. Nell’occasione è stato effettuato il taglio del nastro per l’avvio all’utilizzo del laboratorio. Il nuovo ambiente consentirà all’istituto Navarra di ampliare la propria offerta formativa, introducendo attività didattiche legate alla produzione sostenibile di confetture, succhi di frutta e altre preparazioni alimentari che valorizzeranno i prodotti del territorio. Ha aperto la cerimonia inaugurale il dirigente scolastico Massimiliano Urbinati. Il taglio del nastro è stato fatto dall’assessore alle Attività Produttive Angela Travagli, che ha supportato il progetto. Sono interventi: il presidente della Fondazione per l’Agricoltura ’F.lli Navarra’ Nicola Gherardi e i docenti dell’Università di Ferrara Emanuele Radicetti e Paola Tedeschi. Il professor Stefano Giatti ha relazionato sugli aspetti di tecnologici del laboratorio sottolineando la preziosa collaborazione con Mara Bignardi per la redazione dei manuali Haccp ed etichettatura e con Alessio Ricci per la direzione lavori di adeguamento strutturale. Il laboratorio prende vita da Fondi Europei che hanno consentito la realizzazione delle opere strutturali per l’adeguamento degli spazi e per l’acquisto di un’attrezzatura innovativa.