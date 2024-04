La tradizione ebraica in tavola. Nasce il laboratorio per gli chef: "Le nostre proposte nei menù"

Il ritorno della tradizione della cucina ebraica a Ferrara. È questo l’obbiettivo - da raggiungere attraverso un momento di approfondimento storico–culturale e da un laboratorio pratico di cucina che viene offerto a ristoratori e operatori del circuito "Il Ristorante Tipico Ferrarese". "Confrontandoci con il gruppo di guide di riferimento della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara – ha spiegato la direttrice della Strada di vini e sapori Silvia Bozzato – ci è stato segnalato che uno dei percorsi turistici più richiesti in città è quello dedicato alla ‘Ferrara Ebraica’ a cui spesso viene richiesto di abbinare una proposta culinaria di tradizione ebraica a cui difficilmente le guide turistiche riescono a dare riscontro positivo mancando ad oggi un’offerta strutturata: da qui nasce l’idea di creare un approfondimento e formazione in merito alla tradizione culinaria ebraica locale". "Il radicamento nel territorio – ha fatto notare il direttore del MEIS Spagnoletto – è da sempre per il museo una delle sue priorità. Avere la possibilità di raccontare agli chef di Ferrara la cucina ebraica, le sue tradizioni e i suoi sapori, sarà un’occasione di arricchimento reciproco. Per farlo ci sarà l’incontro per conoscere le basi della cucina ebraica con un rabbino che ha spiccate qualità divulgative". "La proposta di caratterizzare i menu con l’inserimento della cucina ebraica ferrarese - ha spiegato l’assessore al turismo del comune di Ferrara – si pone come ulteriore investimento per contribuire a valorizzare e promuovere il territorio a 360 gradi". La formazione, che sarà a cura del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara si articolerà in due momenti distinti: Il 7 maggio, nella cornice del MEIS, gli chef potranno scoprire le origini delle regole alimentari ebraiche con una lezione dedicata al rapporto tra l’ebraismo e il cibo. Durante il secondo modulo, previsto per il 13 maggio, i partecipanti metteranno le mani in pasta grazie a un workshop condotto dalla chef Silvia Nacamulli, romana, con base a Londra, che ha firmato il volume "Jewish Flavours of Italy. A family cookbook". Nacamulli proporrà un viaggio alla scoperta delle ricette ebraiche italiane con particolare attenzione alla tradizione culinaria della comunità ferrarese. Partecipi alla presentazione anche Massimo Cappelli del Panificio Cappelli, Alessandro Ceragioli del Ristorante Perlita (Ascom), Sara Rambaldi dell’Antica Trattoria Max, Alessandro Spolverini di Confartigianato, Linda Veronese di Cna e Michele Rojati di Confesercenti.

l.c.