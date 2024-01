L’ambientalismo ideologico nel nuovo libro di Giubilei

Stamattina alle 11 alla sede di Fratelli d’Italia Ferrara, in via Cassoli 50, lo scrittore, editore e giornalista Francesco Giubilei presenterà il suo nuovo libro. L’evento, che sarà introdotto dall’Assessore all’Ambiente del Comune di Ferrara e Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Balboni, propone un’analisi di come l’ambientalismo ideologico e l’Unione Europea stiano condizionando negativamente la nostra vita. Il libro di Giubilei offre uno sguardo acuto e critico sul carattere radicale che l’ambientalismo ha assunto negli ultimi anni. Nella presentazione del libro l’autore esplorerà diverse tematiche che caratterizzano questa nuova fase dell’ecologismo, dal vandalismo contro monumenti storici in nome del cambiamento climatico alle battaglie contro le opere infrastrutturali necessarie al Paese. "Il saggio – afferma Alessandro Balboni - non si limita a denunciare certi comportamenti, ma propone anche una riflessione approfondita sulle derive dell’ambientalismo ideologico contemporaneo e sulle politiche ad esso associate".