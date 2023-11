L’antica città di Spina domani protagonista a Villa Giulia a Roma

COMACCHIO

Con un’apertura serale straordinaria del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma, domani alle 20 sarà annunciato l’opening della mostra ‘Spina etrusca a Villa Giulia. Un grande porto nel Mediterraneo’, terza e ultima tappa delle celebrazioni per il centenario della scoperta di Spina, importante città etrusca dell’Adriatico scoperta nel 1922 nei pressi di Comacchio. Le celebrazioni dei cento anni da questa straordinaria scoperta archeologica hanno preso avvio lo scorso anno al Museo del Delta Antico di Comacchio con la mostra ‘Spina 100: dal mito alla scoperta’, per proseguire al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara con l’esposizione ‘Spina etrusca. Un grande porto nel Mediterraneo’, e chiudersi al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia con un percorso espositivo multimediale, arricchito da opere provenienti da importanti istituzioni italiane ed estere. Il progetto del Centenario è coordinato dal comitato promotore e dalla direzione generale Musei del Ministero della Cultura, in collaborazione la Direzione regionale Musei Emilia Romagna, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna.