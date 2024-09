"L’asilo a prova di terremoto. Più sicurezza per i nostri bimbi"

I lavori di miglioramento sismico, della struttura che ospita il nido “Il Tiglio” di Sant’Agostino, sono giunti al termine. Sono stati lavori edili estremamente complessi, che hanno interessato le strutture orizzontali del fabbricato: il rinforzo delle fondazioni, dei solai di piano e la completa sostituzione della copertura. Questi importanti lavori hanno restituito alle famiglie un edificio sicuro per i loro bambini. Non sono stati eseguiti solamente lavori strutturali, ma anche opere che hanno contribuito a migliorare la fruibilità e funzionalità del complesso: è stata sostituita l’illuminazione con una molto più prestante a led, sono stati realizzati interventi volti a migliorare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento ed è stato installato un impianto di raffrescamento per le 3 sezioni. É stata creata una compartimentazione delle aree esterne per garantire la sicurezza degli infanti, implementando le zanzariere per impedire l’ingresso di insetti. Tutti questi lavori, hanno dovuto fare i conti con la tremenda grandinata di Luglio 2023, che non solo ha creato ritardi, ma ha danneggiato il tetto, che non era interessato dai lavori programmati. L’amministrazione si è comunque fatta carico in corsa, della sostituzione del manto di copertura danneggiato: l’intervento non si è limitato alla sostituzione dei coppi, ma è stata inserita anche una guaina, in luogo dell’esistente ondulina ormai datata. In conclusione, durante il mese di agosto si procederà con gli ultimi ritocchi post cantiere (tinteggi, pulizie, e rifiniture) per poi concludere nei primi giorni di settembre con il trasloco degli arredi temporaneamente trasportati a Mirabello durante i lavori. Ma i lavori non finiscono qui: l’amministrazione si è posta l’obiettivo di riqualificare anche l’area esterna, procedendo con un generale riordino e sistemazione oltre all’acquisto ed installazione di nuovi giochi. Commenta così il sindaco Roberto Lodi: "Possiamo finalmente consegnare ai nostri bambini e ai loro genitori, una struttura sicura e duratura nel tempo. Con questi lavori abbiamo dato nuova vita al nido “il Tiglio”".