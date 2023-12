L’auto sbanda e finisce in una scarpata. Attimi di paura, due trentenni in ospedale Due trentenni sono rimasti feriti in un incidente stradale a Portomaggiore. La Fiat Punto è finita fuori strada, dopo un volo di 5 metri. I carabinieri indagano sulle cause. I feriti sono stati trasportati in ospedale.