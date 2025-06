Le code?. Resteranno una certezza

Non ero nemmeno maggiorenne quando per andare, ma soprattutto tornare dai lidi nel weekend, le code su Romea e Super erano una certezza matematica. Così gli improperi. Oggi, che di anni ne ho 47, non è cambiato assolutamente nulla. Il maggiore disagio da mettere in conto alla partenza restano le infrastrutture con molti vacanzieri, per usare le parole di Luca Callegarini di Confesercenti nella nostra inchiesta alle pagine 2-3, costretti ad arrivare in spiaggia stremati dal viaggio. E siamo ancora qui a dibattere – decenni dopo – sulle possibile soluzioni, ben consapevoli dell’incapacità politica di trovarle. Perché in quegli imbuti, di Super e Romea, ci sbatteremo ancora negli anni a venire. A meno di un miracolo...