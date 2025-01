Le giunte di due Comuni hanno devoluto i gettoni al territorio di Campotto

Il Partito Democratico di Argenta e Portomaggiore (nella foto il segretario Pd Nadia Cai), a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre scorso per aiutare famiglie e attività colpite della rottura dell’argine dell’Idice a Campotto, ha avviato una raccolta fondi con una serie di iniziative, a cui si sono aggiunte le elargizioni di sindaco, assessori e di tutti i componenti dei gruppi consiliari di maggioranza (PD, #futurogreen, Civica Baldini Sindaco) del comune di Argenta. La somma raccolta, pari a 6.300 euro, è stata affidata all’Emporio Solidale di Argenta, che provvederà, tramite la sua responsabile, a dare indicazioni ai beneficiari per utilizzare la quota donata. I promotori della donazione si augurano che questo piccolo gesto di solidarietà possa essere di aiuto in un momento tanto complicato, per tornare al più presto alla ripresa della normalità.

