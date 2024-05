L’erba del cortile firmata Juventus: "La usa anche la Vecchia Signora"

Si sono adoperati i volontari di tutte le associazioni di Mezzogoro per stendere un tappeto di erba verde nello spiazzo a fianco la chiesa di Pietro e Paolo che si affaccia sulla centralissima piazza Vittorio Veneto della frazione di Codigoro. Dopo diverse ore di preciso e meticoloso lavoro, con tagli millimetrici per non lasciare neppure una spazio di terreno libero dall’opera di copertura, sono stati stesi, avuti grazie alla generosità di una ditta, più di 400 rotoli di erba che viene utilizzata nello Juventus Stadium a Torino ricoprendo gli oltre 200 metri di prato adiacente alla chiesa e davanti alla canonica. Oltre ai ragazzi che potranno fruirne, pur disponendo già di ulteriori spazi verdi e di un campo di calcio sempre attorno alla canonica sarà anche funzionale ad ospitare momenti importanti degli avvenimenti sociali che caratterizzano la laboriosa frazione. L’intervento ha inoltre una duplice valenza. "In primis come forma di gratitudine nei confronti di don Raimond Ekanga e don Marco Polmonari - spiega l’assessore della giunta di Codigoro Stefano Adami - e l’altra la sua diretta conseguenza poiché la Sagra della Arachide del Pop-Corn che inizierà il 14 giugno, ideata e ottimamente coordinata dal deus ex machina Mauro Tonello, viene fatta nel nome della parrocchia". Serviranno una decina di giorni prima di poter calpestare l’erba poiché si dovrà, anche in base all’andamento delle condizioni meteorologiche, attendere il perfetto attecchimento sul terreno. "Voglio ringraziare tutti i volontari delle associazioni di Mezzogoro - riprende l’assessore della più popolosa delle frazioni di Codigoro - che dimostrano la grande sinergia che esiste fra tutte le nostre preziose associazioni e fra loro sublimata nella preparazione e nel periodo della Sagra dell’Arachide e del Pop-Corn. Tuttavia adesso lancio un appello a coloro che vogliono contribuire al raggiungimento del nostro nuovo spazio verde, mettendo a disposizione per un pò del loro tempo e procedere ad innaffiare l’erba al fine di un perfetto attecchimento della stessa sul terreno. I due sacerdoti hanno espresso la loro infinità gratitudine sia per il risultato conseguito sia per l’espressione di vicinanza e stima per quello che evidentemente stanno facendo nella comunità mezzogorese.

cla. casta.