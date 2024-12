L’orchestra Gino Neri nella chiesa di Burana: "Il cuore al Giubileo"

Il Lions Club Bondeno e la parrocchia di Burana presentano la terza edizione del ‘Burana Festival’ che comincerà domani, alle 17 nella chiesa di Burana, in via Virgiliana 1, ci sarà il concerto di Natale dell’orchestra a plettro Gino Neri di Ferrara. "Il primo concerto della terza edizione del Burana Festival – ha premesso il parroco don Roberto Sibani – cade nel giorno dell’apertura del Giubileo nella nostra Diocesi, come possibilità data a quanti non vi parteciperanno, per mettersi in ascolto della Preghiera del Giubileo di Papa Francesco e per respirare ugualmente il tema generale ‘Pellegrini di Speranza’".