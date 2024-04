Lotta alle zanzare, ecco il servizio

E’ già possibile ritirare il prodotto larvicida da parte dei cittadini residenti nel Comune di Cento presso l’Urp al piano terra in via Guercino 62, il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e in CMV Servizi ingresso principale delle sede in via Malamini 1, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. I cittadini potranno ritirare il prodotto larvicida anche per altra persona o nucleo familiare, fornendo il nominativo per il quale è destinato. Intanto sono già iniziati da parte di CMV Servizi gli interventi di dezanzarizzazione sul territorio, negli scoli e fossati e nelle caditoie stradali.