"Luci di Natale, costi alle stelle. Le pagano i cittadini con le tasse"

Crescono di 108 unità rispetto allo scorso anno gli abitanti di Bondeno. E’ la fine dell’emorragia demografica che scorreva da anni, ma anche la conferma che i nuovi residenti sono per lo più originari di altri paesi. I dati sono emersi nell’ultimo consiglio dell’anno. "È vero – fa notare il consigliere comunale del Pd Tommaso Corradi – l’emorragia di abitanti che ha colpito il territorio per anni sembra essersi fermata, ma è fondamentale comprendere che c’è stato un fortissimo aumento dei cittadini stranieri, in particolare marocchini". Da qui un invito: "Si devono pertanto mettere in campo strategie di integrazione – ha ribattuto Corradi di fronte ai toni ‘trionfalistici’ di sindaco e assessori in sede di approvazione di bilancio – che passino per l’istruzione degli adulti e il coinvolgimento nell’associazionismo". Non è tutto: "Un’altra componente demografica da tenere in considerazione è l’età media di Bondeno – ha aggiunto Corradi –, da qui bisogna lavorare per servizi che saranno sempre più richiesti in futuro". Dai dati Istat sono 13.918 gli abitanti. Le femmine sono 7. 029 e gli uomini 6. 889. Quasi 4.200 abitanti hanno più di 60 anni.

L’occasione per parlare di dati demografici è stata il voto al bilancio promosso a colpi di maggioranza: "Per quanto riguarda le entrate l’amministrazione di Bondeno ha deciso di mantenere le tasse altissime – ha rimarcato Corradi – al massimo consentito per legge". L’esempio fatto in Consiglio è quello delle luci di Natale. "E’ fondamentale che i cittadini sappiano che sono le loro tasse a pagare i circa 135.000 euro per il Natale a Bondeno. Hanno dovuto prelevare una parte addirittura dal fondo di riserva che serve per le emergenze. Un esempio rappresentativo della modalità di gestione del denaro pubblico e della incapacità di programmare".

Claudia Fortini