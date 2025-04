Continua la raccolta di generi di necessità per gli operai Berco

Non si ferma la solidarietà verso lavoratrici e lavoratori della Berco di Copparo, che hanno subito forti impatti economici a seguito della mobilitazione che si è conclusa lo scorso 10 aprile con l’intesa raggiunta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra organizzazioni sindacali e vertici aziendali, alla presenza del ministro Adolfo Urso, dell’assessore regionale Giovanni Paglia e del sindaco Fabrizio Pagnoni. Un accordo che ha scongiurato il licenziamento di 247 lavoratori dello stabilimento di via I Maggio, raggiunto anche a prezzo di grandi sacrifici da parte dei dipendenti dell’azienda, che hanno sostenuto 350 ore di sciopero. E fino a maggio vedranno i loro stipendi inevitabilmente erosi.

E in questo contesto continua l’importante azione di sostegno, con la distribuzione di generi di prima necessità al Centro sociale Parco Verde. Nella giornata di ieri, sono stati 81 gli accessi da parte dei lavoratori dell’azienda che, nel pieno rispetto della privacy, hanno potuto ricevere gli aiuti. L’iniziativa proseguirà anche sabato prossimo, sempre dalle 10 alle 12.