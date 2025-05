"Crescono come funghi. Più vigilanza"

Impianti fotovoltaici e biometano ovunque, Regione assente e cittadini traditi. Il mio grido d’allarme per salvare il nostro territorio prima che sia troppo tardi. Cinque mesi fa, l’allora assessore al bilancio della Regione, oggi capogruppo Pd in assemblea, si presentava a Villanova promettendo ai cittadini l’impegno a contrastare nei limiti della competenza regionale l’invasione incontrollata degli impianti a biometano nella nostra provincia. Un impegno importante, promesse chiare. Oggi, a distanza di tempo, ci ritroviamo con decine di nuovi progetti presentati e autorizzati, e il consigliere? Scomparso. Nessuna interrogazione, nessuna azione, nessuna difesa concreta per Ferrara.

Io non ci sto. Non posso accettare che la mia terra, il mio comune, la mia provincia, venga sacrificata in nome di una transizione energetica affidata a speculatori senza volto e senza radici. Non posso e non possiamo assistere in silenzio mentre la Regione si gira dall’altra parte, mentre impianti spuntano a pochi metri dalle nostre abitazioni, mentre i cittadini vengono costretti a convivere con odori nauseanti, traffico pesante e temperature in aumento causate dalla rifrazione solare sui pannelli. Siamo al paradosso: la Regione si fa forte della sua autonomia solo per introdurre un ticket sui farmaci essenziali, ma quando si tratta di tutelare i territori e il diritto alla qualità della vita residenziale, si nasconde dietro il Ministero. Questa è pavidità politica, non amministrazione.

Gli impianti a biometano e i campi fotovoltaici crescono come funghi, scavalcando i Comuni, sottraendo suolo agricolo, sfigurando i nostri paesaggi. Le nostre campagne, orgoglio dell’identità ferrarese, sono diventate terreno di conquista per chi vuole solo incassare fondi pubblici e massimizzare profitti. E intanto, nessun indotto per le nostre imprese, nessun beneficio per i cittadini, solo qualche spicciolo di compensazione per i comuni".

Consigliere in Provincia